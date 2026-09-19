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Исследование: вдыхание аромата кофе снизило тревогу и изменило мозговую активность

Исследование: вдыхание аромата кофе снизило тревогу и изменило мозговую активность

Пять минут вдыхания запаха кофе снизили у участников эксперимента усталость, тревогу, напряжение и растерянность, а также изменили электрическую активность мозга.

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