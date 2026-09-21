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Цены на ремонт авто в 2026 году вырастут на 15–20%

Цены на ремонт авто в 2026 году вырастут на 15–20%

Запчасти уже подорожали на 15–20%, до конца года ожидается еще увеличение на 5–7% В 2026 году стоимость ремонта и обслуживания автомобилей вырастет на 15–20%.

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