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Сергей Лавров: 20 лет на посту и уникальный альбом рисунков в ООН

Сергей Лавров: 20 лет на посту и уникальный альбом рисунков в ООН

Постпред Сингапура в ООН собрал альбом рисунков Сергея Лаврова, оставленных на столах заседаний. Геннадий Гатилов поделился историей, узнав о коллекции, выявленной за 20 лет работы Лаврова на посту министра иностранных дел России.

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