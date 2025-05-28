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Принять от ставки: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 21% в июне

Принять от ставки: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 21% в июне

Ключевую оставят на уровне 21% по итогам заседания 6 июня, следует из консенсус-прогноза «Известий». Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что в этот раз ЦБ смягчит сигнал, а принимать решения будет уже на будущих заседаниях.

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