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Звезда «Эйфории» Сидни Суини выпустила мыло с добавлением воды из своей ванны

Звезда «Эйфории» Сидни Суини выпустила мыло с добавлением воды из своей ванны

Американская актриса Сидни Суини представила в личном блоге лимитированную линейку мыла. Да не простого! Изготовлено средство гигиены из традиционных ингредиентов с добавлением одного особенного — воды из ванны, в которой купалась знаменитость.

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