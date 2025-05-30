Звезда «Эйфории» Сидни Суини выпустила мыло с добавлением воды из своей ванны

Американская актриса Сидни Суини представила в личном блоге лимитированную линейку мыла. Да не простого! Изготовлено средство гигиены из традиционных ингредиентов с добавлением одного особенного — воды из ванны, в которой купалась знаменитость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии