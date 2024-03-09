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Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    Автор 👍О вечной зависти ...
  • Zoia Goldshtab
    А ведь точно подметил автор эту черту!!!!!!О вечной зависти ...
  • Галина 123
    Ну если это их национальная черта,  пусть себе завидуют, лишь бы к нам не лезли.О вечной зависти ...

Глава МИД Великобритании заявил, что Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву ракет Taurus

Глава МИД Великобритании заявил, что Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву ракет Taurus

Киевские власти не одни месяц безуспешно пытаются склонить правительство Германии принять решение о предоставлении ВСУ дальнобойных немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности KEPD-150/350 TAURUS.

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