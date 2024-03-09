Глава МИД Великобритании заявил, что Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву ракет Taurus

Киевские власти не одни месяц безуспешно пытаются склонить правительство Германии принять решение о предоставлении ВСУ дальнобойных немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности KEPD-150/350 TAURUS.
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