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2Drots сыграет с «Дружиной» в Кирове в 3-м туре Медиалиги

Воскресенье, 17 сентября «Дружина» – 2Drots – 12:00 «Дружина» (стартовый состав): Цай, Кинг, Мо Мехди, Стог, Аким, Дрозд, Романов, Корней, Куш, Амаду, Ушаков.

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