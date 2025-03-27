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Русского гения обвинили в слабости на всю Америку! В ответ Ковалев совершил подвиг, войдя в историю великого клуба

Русского гения обвинили в слабости на всю Америку! В ответ Ковалев совершил подвиг, войдя в историю великого клуба

Всем все доказал.В сравнении с регулярным чемпионатом плей-офф — это другой мир. В кубковых матчах совершенно иной уровень накала, интенсивности, ответственности и напряжения Это подтвердит вам любой хоккеист, который хотя бы раз в жизни принимал участие в подобных зарубах.

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