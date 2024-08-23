ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В полиции СВАО рассказали, как распространители наркотиков рушат свои жизни

Единственный способ не угодить за решётку — не соглашаться на криминальную подработку Приехавший учиться в престижном столичном вузе двадцатилетний студент, отличник, победитель олимпиад, подавал блестящие надежды.

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