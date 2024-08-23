В полиции СВАО рассказали, как распространители наркотиков рушат свои жизни

Единственный способ не угодить за решётку — не соглашаться на криминальную подработку Приехавший учиться в престижном столичном вузе двадцатилетний студент, отличник, победитель олимпиад, подавал блестящие надежды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии