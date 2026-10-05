США предупредили Украину о готовящемся массированном ударе со стороны орссии в ближайшие 48 часов.Банковая получила предупреждение из США: в ближайшие двое суток Россия с большой вероятностью нанесет новый массированный удар по Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самолёт с соратни...
- Австрийский экспе...
- Трамп проиграл - ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым