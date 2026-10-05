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Царьград

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«Герани и баллистика»: США предупредили Украину об ударе России в течение 48 часов

«Герани и баллистика»: США предупредили Украину об ударе России в течение 48 часов

США предупредили Украину о готовящемся массированном ударе со стороны орссии в ближайшие 48 часов.Банковая получила предупреждение из США: в ближайшие двое суток Россия с большой вероятностью нанесет новый массированный удар по Киеву.

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