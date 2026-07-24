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После долгого молчания Тройник сказал о правде, времени и мести — и история расставания зазвучала иначе

После долгого молчания Тройник сказал о правде, времени и мести — и история расставания зазвучала иначе

Весной 2025 года Юлия Пересильд и Михаил Тройник сами поставили точку в разговорах о своих отношениях.

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