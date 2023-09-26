Эксперты предупредили о подорожании ЖКУ

лл

лина любимцева

Дерут деньги,и они ИСЧЕЗАЮТ В НЕКОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРКЕ!! Не то, что "капремонт" - текущий ремонт не допросишься. Во дворах ГРЯЗЬ, МИГРАНТЫ НЕ УБИРАЮТ, работать не хотят, хамят и огрызаются!! Черт его знает что творится! В адрес местных властей за помощью обращаться бесполезно, поскольку учредителями не желающих работать управляшек являются члены администрации города!! БЕСПРЕДЕЛ ПОЛНЫЙ ТВОРИТСЯ!!