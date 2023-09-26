В 2023 году услуги ЖКХ подорожали в среднем на 3%, а в 2024-м цены вырастут еще на 9,8%. Об этом рассказала эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая.
Эксперты предупредили о подорожании ЖКУ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Дерут деньги,и они ИСЧЕЗАЮТ В НЕКОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРКЕ!! Не то, что "капремонт" - текущий ремонт не допросишься. Во дворах ГРЯЗЬ, МИГРАНТЫ НЕ УБИРАЮТ, работать не хотят, хамят и огрызаются!! Черт его знает что творится! В адрес местных властей за помощью обращаться бесполезно, поскольку учредителями не желающих работать управляшек являются члены администрации города!! БЕСПРЕДЕЛ ПОЛНЫЙ ТВОРИТСЯ!!
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