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Эксперты предупредили о подорожании ЖКУ

Эксперты предупредили о подорожании ЖКУ

В 2023 году услуги ЖКХ подорожали в среднем на 3%, а в 2024-м цены вырастут еще на 9,8%. Об этом рассказала эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Дерут деньги,и они ИСЧЕЗАЮТ В НЕКОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРКЕ!!  Не то, что &quot;капремонт&quot; - текущий ремонт не допросишься. Во дворах ГРЯЗЬ,  МИГРАНТЫ НЕ УБИРАЮТ, работать не хотят, хамят и огрызаются!! Черт его знает что творится! В адрес местных властей за помощью  обращаться бесполезно, поскольку учредителями не желающих работать управляшек являются члены администрации города!! БЕСПРЕДЕЛ ПОЛНЫЙ ТВОРИТСЯ!!
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