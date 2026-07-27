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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анатолий Карпов: «Видимо, Илюмжинов почувствовал, что нет достаточной поддержки со стороны стран, которые должны выдвинуть его на выборы»

12-й чемпион мира Анатолий Карпов  высказался о том, что Кирсан Илюмжинов не будет участвовать в выборах главы Международной шахматной федерации ( ФИДЕ ).

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