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Чекунков: российские территории в Арктике хорошо защищены Северным флотом

Чекунков: российские территории в Арктике хорошо защищены Северным флотом

Не стоит вступать в дискуссии с США по поводу Арктики, ведь российские арктические территории надёжно защищены Северным флотом, заявил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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