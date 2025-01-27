Global Look Press / Vladimir Baranov Правящая партия Молдавии PAS ведет страну к банкротству. С таким заявлением, опубликованным на сайте партии Inima Moldovei, выступила ее глава и бывший руководитель Гагаузии Ирина Влах.
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