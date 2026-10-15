Глава киевского режима Зеленский пытается использовать давление администрации Трампа по мирному треку для решения двух критических проблем Банковой: закрытия бюджетных разрывов и получения нового финансирования оборонных заказов.
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