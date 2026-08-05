В Рязани укрепляют безопасность перед массовыми мероприятиями

В Рязани к Дню города, 1 сентября и выборам в Госдуму оборудуют дополнительные меры безопасности в 14 детских садах и 22 школах, модернизируют видеонаблюдение, ремонтируют ограждения, ставят турникеты и металлодетекторы.
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