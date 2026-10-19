Смена сезонов всегда ощущается острее, чем просто поворот календаря. Ещё вчера лёгкий жакет и открытые лодыжки казались нормой, а сегодня утренний воздух уже намекает, что гардероб пора пересматривать.
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