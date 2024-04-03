Антонов рекомендовал США перестать лгать себе и давать советы

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 3 апреля, заявил, что американцы могут восстановить доверие Москвы, если отринут иллюзии о нанесении России стратегического поражения, перестанут лгать себе и давать советы, – сообщили в российском постпредстве.