Антонов рекомендовал США перестать лгать себе и давать советы

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 3 апреля, заявил, что американцы могут восстановить доверие Москвы, если отринут иллюзии о нанесении России стратегического поражения, перестанут лгать себе и давать советы, – сообщили в российском постпредстве.
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