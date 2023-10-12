Сломать стены легко — главные ошибки, которые можно допустить при совмещении санузла

Планируя ремонт санузла, практически каждый задумывается о возможном объединении пространства. Такой прием позволит выкроить дополнительную площадь, избавиться от покупки лишней двери и улучшит комфорт во время пребывания в ванной.
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