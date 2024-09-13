hh.ru: в ЯНАО зарплата домашнего персонала увеличилась за год на 61%

За год зарплата домашнего персонала на Ямале выросла на 61%. На начало осени-2024 горничные и домработницы в округе в среднем получают 124 500 рублей, тогда как представители ИТ-сферы — чуть больше 79 тысяч.
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