В Новосибирской области оперативники Управления наркоконтроля задержали оптового наркокурьера

В конце октября при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Новосибирской области в одном из населенных пунктов Новосибирского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков при силовой поддержке спецназа полиции задержали 35-летнего жителя г.