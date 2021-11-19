В Новосибирской области оперативники Управления наркоконтроля задержали оптового наркокурьера

В конце октября при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Новосибирской области в одном из населенных пунктов Новосибирского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков при силовой поддержке спецназа полиции задержали 35-летнего жителя г.
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