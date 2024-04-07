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Добрый Мир

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Санду взяла курс на саморазрушение: Кишинев потеряет Гагаузию, если даст Румынии поглотить себя

Санду взяла курс на саморазрушение: Кишинев потеряет Гагаузию, если даст Румынии поглотить себя

Путин встретился с главой Гагаузской автономии Молдавии Гуцул. Фото: официальный сайт Кремля Вчера 183 прочитали Совершенно противоположная в сравнении с Арменией по знаку история разворачивается сейчас на юге Молдавии в крошечной Гагаузии.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Да нет. Молдавия это территория России. А если румыны хотят рискнуть здоровьем? Ну ну.......
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13 час.

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