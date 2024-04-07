Путин встретился с главой Гагаузской автономии Молдавии Гуцул. Фото: официальный сайт Кремля Вчера 183 прочитали Совершенно противоположная в сравнении с Арменией по знаку история разворачивается сейчас на юге Молдавии в крошечной Гагаузии.
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