Санду взяла курс на саморазрушение: Кишинев потеряет Гагаузию, если даст Румынии поглотить себя

Путин встретился с главой Гагаузской автономии Молдавии Гуцул. Фото: официальный сайт Кремля Вчера 183 прочитали Совершенно противоположная в сравнении с Арменией по знаку история разворачивается сейчас на юге Молдавии в крошечной Гагаузии.