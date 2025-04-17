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Комаров провел заседание по борьбе с незаконными финансовыми операциями

Комаров провел заседание по борьбе с незаконными финансовыми операциями

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в ПФО 16 апреля 2025 года в Нижнем Новгороде под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

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