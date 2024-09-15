Финляндия вымирает и обречена: "Мы займём эту территорию через 20 лет" – Хазин

SI

Sergey Ivanov

Может, мы и займем Финляндию. Но юмор ситуации в том, что и Россия- такая же вымирающая страна. Поэтому, пока мы будем занимать опустевшую Финляндию, наши китайские братья приберут к рукам нашу обезлюдевшую Сибирь.