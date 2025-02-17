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WP узнала об отсутствии Зеленского на встрече по Украине в Саудовской Аравии

WP узнала об отсутствии Зеленского на встрече по Украине в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак пропустят встречу делегации США и представителей российской стороны по урегулированию конфликта, которая организована в Саудовской Аравии.

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