WP узнала об отсутствии Зеленского на встрече по Украине в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак пропустят встречу делегации США и представителей российской стороны по урегулированию конфликта, которая организована в Саудовской Аравии.