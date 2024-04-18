Губернатор Голубев: экономика Ростовской области растет вопреки вызовам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля, ФедералПресс. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о работе правительства за 2023 год и отметил, что экономические показатели были плюсовыми, в том числе валовый региональный продукт.
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