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Разработана бесконтактная зарядка для дронов. Она предназначена для промышленного использования

Разработана бесконтактная зарядка для дронов. Она предназначена для промышленного использования

Россия разрабатывает бесконтактные зарядные башни «Ладонь» для повышения эффективности работы беспилотников в промышленностиРоссия сделала значительный шаг вперед в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработав новый проект под названием «Ладонь».

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