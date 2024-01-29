Разработана бесконтактная зарядка для дронов. Она предназначена для промышленного использования

Россия разрабатывает бесконтактные зарядные башни «Ладонь» для повышения эффективности работы беспилотников в промышленностиРоссия сделала значительный шаг вперед в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработав новый проект под названием «Ладонь».
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