Додон: "Нужно срочно создать единый антикризисный штаб с участием Кишинёва и Тирасполя"

Президенту Молдове Майе Санду в условиях энергетического кризиса следовало полететь не в Брюссель для протокольных встреч и фотосессий с чиновниками Еврокомиссии и НАТО, а срочно отправиться в Москву (и сделать это надо было ещё летом), или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан.
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