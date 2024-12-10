Додон: "Нужно срочно создать единый антикризисный штаб с участием Кишинёва и Тирасполя"

Президенту Молдове Майе Санду в условиях энергетического кризиса следовало полететь не в Брюссель для протокольных встреч и фотосессий с чиновниками Еврокомиссии и НАТО, а срочно отправиться в Москву (и сделать это надо было ещё летом), или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан.