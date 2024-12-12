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Будущий глава ФБР решил провести расследование против Зеленского

Будущий глава ФБР решил провести расследование против Зеленского

Будущий директор ФБР США Кэш Пател, назначенный на эту должность избранным президентом Дональдом Трампом, решил провести расследование против президента Украины Владимира Зеленского после вступления на свой пост.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так!
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