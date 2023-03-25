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Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев соврал сыну о смерти бабушки

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев соврал сыну о смерти бабушки

Родственники покойной певицы Жанны Фриске до сих пор не могут наладить отношения. Отец артистки Владимир считает, что телеведущий Дмитрий Шепелев соврал сыну вокалистки о смерти бабушки.

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