Ландо Норрис: Я переосторожничал на старте

Ландо Норрис: Я переосторожничал на стартеGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик McLaren Ландо Норрис рассказал, как для него прошел спринт в Интерлагосе, который он начал с поула, а завершил вторым позади Макса Ферстаппена.
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