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Военнослужащие разведывательных подразделений Черноморского флота выполнили прыжки с парашютом со штатным стрелковым вооружением

Военнослужащие разведывательных подразделений Черноморского флота выполнили прыжки с парашютом со штатным стрелковым вооружением

Прыжки выполнялись из вертолета Ми-8 с высоты 600 и 1200 метров с использованием парашютных систем «Арбалет-2» и Д-10.

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