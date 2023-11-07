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Глава МИД Израиля Коэн ответил генсеку ООН Гутерришу на слова о "кладбище детей" в Газе

Глава МИД Израиля Коэн ответил генсеку ООН Гутерришу на слова о "кладбище детей" в Газе

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн прокомментировал слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о мирных жителях, потерявших жизни в секторе Газа в результате израильских бомбардировок.

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