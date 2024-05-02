Его не устраивал заработок Андрей Макаревич* после начала СВО покинул Россию и переехал в Израиль.
Макаревич* раскритиковал Израиль и переехал в другую страну
Комментарии
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Александр Ткаченко
Угодить жиду тот ещё квест. Скоро и Швейцарию говном польёт.
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20 час.
владимир рогачев
Предал Россию,предал Израиль - предаст и других,кто этого ублюдка примет
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
А в Швеции он что будет горло драть на русском языке? Идиёт......кому он там нужен?
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12 час.
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