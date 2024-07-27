Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом

Шестеро членов сборной Южной Кореи по плаванию решили покинуть Олимпийскую деревню и переехать поближе к олимпийскому бассейну, так как столкнулись с неудобствами организации транспортных перевозок в Париже.
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