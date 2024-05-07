Президент Молдавии Санду заявила Дудю, что Украина не получит советский суперсклад боеприпасов в Колбасне

Глава государства также сказала, что пыталась решить с Россией вопрос утилизации снарядов на складе, но стороны не договорилисьУкраина не получит доступ к складу боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, разговоры об этом не ведутся, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом).