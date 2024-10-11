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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 800 голевых передач. В истории лиги – 34-й игрок с таким достижением

38-летний форвард «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (6:3) и был признан его третьей звездой.

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