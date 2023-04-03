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The Irish Times: в Ирландии требуют вызвать посла РФ из-за маневров российских кораблей, спасавшихся от непогоды

The Irish Times: в Ирландии требуют вызвать посла РФ из-за маневров российских кораблей, спасавшихся от непогоды

wikipedia.org/Entbert/CC BY-SA 4.0 Российские корабли встревожили ирландских представителей, те требуют вызвать посла РФ для объяснений.

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