Zero Hedge
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Zero Hedge

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When Grievance Enters The Huddle

When Grievance Enters The Huddle

When Grievance Enters The Huddle Authored by Andre Billeaudeaux via American Thinker, The NAACP is asking some of America's best black high-school football players to consider withholding commitments from public universities in eight states because of congressional redistricting.

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