When Grievance Enters The Huddle Authored by Andre Billeaudeaux via American Thinker, The NAACP is asking some of America's best black high-school football players to consider withholding commitments from public universities in eight states because of congressional redistricting.
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