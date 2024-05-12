Десять школьников получили сертификаты Севмаша на целевое обучение

Это стало возможным благодаря судостроительной смене «Корабелы будущего», которая проходила во Всероссийском детском центре «Орлёнок»Это стало возможным благодаря судостроительной смене «Корабелы будущего», которая проходила во Всероссийском детском центре «Орлёнок»Поддержку проекту оказал «Севмаш» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) и филиал САФУ в Северодвинске.