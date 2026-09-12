В Гатчинском округе сгорели 59 кип сена на площади 80 квадратов

В Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области произошел пожар в поле Дружногорского территориального управления.
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