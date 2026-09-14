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Марк Маркес выиграл Гран При Сан-Марино и стал новым лидером MotoGP

MotoGPСемикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес, выступающий за заводскую команду Ducati Lenovo Team, одержал две победы на Гран При Сан-Марино на трассе в Мизано.

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