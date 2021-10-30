Мировое обозрение

75 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Polskie Radio: Россия снабдила ополченцев в Донбассе минами, БТР и ракетами Хотелось бы, чтобы так и было. "...На Ук...Polskie Radio: Ро...
  • Россиянин
    Кроме угля и электричества тоже не будет. Горючего тоже не будет.Кочегары "Байракт...
  • Валентин Дудкин
    ""Под маской заботы об окружающей среде Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине...Патрушев: под мас...

КНР обвинила разведку США в ненаучном подходе после доклада о происхождении COVID-19

КНР обвинила разведку США в ненаучном подходе после доклада о происхождении COVID-19

ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй назвал доклад США о происхождении коронавируса ненаучным, сообщает издание South China Morning Post.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх