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Ямальцы могут проголосовать за ремонт сельских почтовых отделений на Госуслугах

Ямальцы могут проголосовать за ремонт сельских почтовых отделений на Госуслугах

Сделать свой выбор могут граждане старше 18 лет с подтверждённым аккаунтом на Госуслугах. Каждому участнику голосования предстоит выбрать одно почтовое отделение в сельской местности, на отдалённой или труднодоступной территории, которое, по его мнению, требует обновления в первую очередь.

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