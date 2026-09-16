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Царьград

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Анастасия Кудряшова выиграла 150 тыс. рублей на "Мама-предприниматель"

Анастасия Кудряшова выиграла 150 тыс. рублей на "Мама-предприниматель"

На Камчатке завершился этап программы "Мама-предприниматель". Победила Анастасия Кудряшова с проектом краеведческой сказки, получив 150 тыс.

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