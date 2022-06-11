Учасники мітингу "Марш за наші життя" у Вашингтоні, 11 червня 2022 року Американці вийшли на мітинги проти насильства із застосуванням вогнепальної зброї Організатором мітингів, у яких взяли участь десятки тисяч жителів США, стала громадська організація «Марш за наші життя» Десятки тисяч демонстрантів вийшли у суботу на мітинги у Вашингтоні, округ Колумбія, та по всій […] Сообщение Американці вийшли на мітинги проти насильства із застосуванням вогнепальної зброї появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.