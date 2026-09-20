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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женезьо после 4 поражений подряд: «Ненормально, когда «Марсель» в таком положении. Команду упрекнуть не в чем, мы заслуживали минимум одно очко»

Главный тренер « Марселя » Брюно Женезьо после поражения от «ПСЖ» (1:2) в 5-м туре Лиги 1 дал оценку результатам своей команды на старте сезона.

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