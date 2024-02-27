Глава Минфина США Йеллен: в 80% экономик мира продолжится снижение цен

В 2024 году в 80% стран мира ожидается снижение цен. Такой прогноз сделала министр финансов США Джанет Йеллен, выдержки из ее выступления на пресс-конференции перед встречей финансовых чиновников G20 в Бразилии приводит Reuters.
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