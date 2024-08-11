Традиции, запреты, приметы в день праздника Силуана и Силы, отмечаемого 12 августа 2024 года

12 августа 2024 года православные христиане чтут память святых апостолов Силуана и Силоса (Силы). В древности крестьяне считали, что усердный труд в этот день обеспечит покровительство святых, даруя крепкое здоровье и жизненную силу на весь предстоящий год.
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